فيديو.. المقاولون العرب: فخورون بإمتلاك مصر جوهرة مثل قصر البارون

قال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن الشركة بذلت مجهودًا كبيرًا في ترميم قصر البارون، ولكن بعد الانتهاء واستعادة القصر لرونقه لا يوجد سوى الشعور الفخر بإمتلاك مصر لهذه القطعة الفنية وهذه الجوهرة، ولاسيما في مصر الجديدة لأن الجميع يبحث عن مصر جديدة، وهذا القصر يعتبر أيقونة لمصر الجديدة.

وأضاف "صلاح" خلال حديثه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن إقبال المصريين على زيارة قصر البارون بعد افتتاحه ونفاذ التذاكر بالكامل يعبر عن إخلاص المصريين لبلدهم وحبهم الذي يجعلهم يتهافتون على كل ما يرمز لبلدهم ويعطيهم طاقة إيجابية للمستقبل.