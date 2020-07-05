الرحلة 45 دقيقة.. اشتراطات السياحة لزيارة قصر البارون

بدأ قصر البارون امبان استقبال الزوار من المصريين والأجانب، بعد أن افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاحه الاثنين الماضي، بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لإنقاذ وترميم القصر وتطويره، ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة.

ووضعت وزارة السياحة والآثار بعض الاشتراطات الواجب على الزوار اتباعها عند زيارة القصر، نظرًا للإقبال الشديد عليه، تستعرضها "الوطن" في السطور التالية..

اشتراطات وزارة السياحة لزيارة قصر البارون

نظرًا للإقبال الشديد من المواطنين، جرى تعديل مواعيد زيارة القصر لتكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء بدلا من الرابعة مساء.

جرى إصدار 900 تذكرة فقط يوميا كحد أقصى، حتى منتصف يوليو الحالي بواقع 100 زائر كل ساعة.

تخفيض عدد التذاكر المباعة إلى 700 تذكرة يوميا كحد أقصى بواقع 100 زائر كل ساعة، وذلك بعد منتصف يوليو الحالي، بعد تطبيق مواعيد الفتح المعتادة من 9 صباحا حتى 4 مساء.

تحديد الحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو 10 زائرين.

أقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو 15 شخص في الوقت ذاته.

تستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد أقصى 45 دقيقة.

وبُني قصر البارون على طراز العمارة الهندية، وأسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.