سكرتير مساعد أسيوط يترأس حملة إزالة 16حالة تعدى بمنفلوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالمراكز والقرى، طبقا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لقطع الطريق أمام المستغلين للظروف التي تمر بها البلاد، والتركيز في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وشدد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحرير محاضر "جنح طوارئ"، وإحالتهم للنيابة العسكرية، موضحا أنه تم تنفيذ 16حالة إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة وزراعية، بمركز منفلوط، خلال حملة مكبرة برئاسة السكرتير المساعد، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة، لإزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي، بمراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وفي سياق متصل ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة مكبرة، استهدفت إزالة المخالفات والتعديات بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط، بمشاركة محمد عبدالغني، وسيد عباس نائبي رئيس المركز، ورئيس القرية، ومسئولي أملاك الدولة، ومسئولي حماية الأراضى والجمعيات الزراعية، بالتنسيق والتعاون مع قوات الأمن، وذلك للتصدى بكل قوة وحسم للبناء العشوائى، حيث تم تنفيذ 16 قرار إزالة لبعض المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.