الحكومة الليبية المؤقتة تبارك حراك شعبها ضد العدوان التركي

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، أنّها تابعت باهتمام بالغ خروج عشرات الآلاف من المواطنين مساء أمس في مدينة بنغازي، لرفض الاحتلال التركي الذي جثم على عدد من مدن ومناطق غرب البلاد.

وذكرت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان أصدرته اليوم، أنّها تثمن هذا التحرك الشعبي العفوي، وتؤكد للعالم أجمع وقوفها خلف شعبها في هذه المطالبات المشروعة، وتدعو المجتمع الدولي للتحلي بمسؤولياته حيال رفع العدوان على ليبيا، وفقا لما ذكرته بوابة أفريقيا الأخبارية.

وأضافت الحكومة الليبية المؤقتة، أنّها تبارك تحرك شعبها الذي ما انفك عن دعم سلطاته الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب والحكومة المنبثقة عنه، والقوات المسلحة العربية الليبية التي تحارب الإرهاب وتقف في وجه الميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا والمرتزقة السوريين".

وأوضحت الحكومة، أنّها ماضية في تلبية مطالب الشعب الحالم بقيام دولة القانون والمؤسسات، وأنّ العدوان التركي مآله إلى زوال.