إزالة 26 حالة بناء مخالف بمراكز وأحياء الجيزة

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بأحياء ومراكز ومدن المحافظة في ضوء الحرص على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأكد المحافظ، أنه تم إزالة فيلا بالكامل على مساحة 200 متر تقريباً، مقامة بالمخالفة للقانون بطريق البراجيل، كما تم إزالة عقار مخالف مقام على مساحة 350 مترا، بقرية الزيدية بمركز أوسيم، مشيرا إلى أنه تم إزالة 5 حالات بناء مخالف بقرى دهشور والشوبك الغربي بإجمالي مساحة 264 متر أراضي أملاك دولة حرم وزارة الري بمركز البدرشين.

وأشار "راشد" أنه تم إزالة 3 حالات تعدي على أرض زراعية بمساحة 525 مترا بناحية كفر طرخان، و9 حالات بناء مخالف لعقارات بكفر عمار بمركز ومدينة العياط، وإزالة عقار مخالف مقام على مساحة 300 متر بمنطقه أبو غالب بمركز منشأة القناطر، لافتا إلى أنه تم استكمال إزالة 7 طوابق من برج مخالف مكون من 13 طابقا والكائن بشارع الرشاح بالعزبة الشرقية بمدينة الحوامدية.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم استكمال الإزالة ببرج مخالف بشارع رائد السلام مع شارع عبدالصمد الجابري، واستكمال إزالة برج آخر بشارع المنشية بحي الهرم، بالإضافة إلى إزالة برج مخالف مكون من 12 دورا بمنطقة أرض الببسي بحي العمرانية، وإزالة عقار مخالف بأرض الإخلاص بحي الطالبية.

وفي مركز الواحات البحرية، تمت إزالة استراحات على مساحة 300 متر مقامة بالمخالفة على 1800 فدان، كما تم إزالة عقار مخالف بشارع كورنيش النيل، بالإضافة إلى إزالة حمام سباحة مخالف بجزيرة محمد بحي الوراق، واتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالف.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء جميع الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة.