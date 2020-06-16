بنك الدم: "قريب هنعلن إن عندنا بلازما تكفي كل مرضى كورونا"

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنك الدم المركزي بوزارة الصحة، إنّهم يحاولون حاليا جمع أكبر قدر من متلازما المتعافين على مستوى الجمهورية، من خلال 5 مراكز إقليمية لخدمات نقل الدم، وزيادة عدد أجهزة النقل بالمراكز الإقليمية، بينها بعض الأجهزة المتنقلة للمحافظات بالمراكز الإقليمية لنقل الدم.

وأضاف سراج الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة mbc مصر 2، أنّه جرى التنسيق مع محافظ الفيوم لاستقبال تبرعات المتعافين من فيروس كورونا لنقل بلازما الدم، وبدأت محافظة الدقهلية استقبال المتعافين من كورونا أمس، وكان على رأس المتبرعين محافظ الدقهلية، لافتا إلى أنّ عدد المراكز الإقليمية لنقل الدم 28 مركز على مستوى الجمهورية، وسيتم إتاحة أماكن كثيرة لنقل البلازما الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنّهم يقومون بجولات في عدد من المحافظات، خاصة التي بها عدد كبير من المتعافين من فيروس كورونا لتلقي تبرعات البلازما، لافتا إلى أنّ وزارة الصحة تمد للبنك قائمة أسماء المتعافين والتواريخ الخاصة بالمسحات الإيجابية والسلبية لهم وأرقام تليفوناتهم ويتم التواصل معهم من خلال خدمات نقل الدم بالأقاليم، وتحديد عدد المتبرعين ويتم تنسيقهم بأيام معينة سواء بالتبرع: "قريب جدا هنعلن عندنا كميات للبلازما تكفي كل المرضى اللي بيحتاجوا البلازما".