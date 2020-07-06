القاهرة تواصل إزالة مخالفات البناء حول محور ترعة الطوارئ

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، استكمال أعمال إزالات محور ترعة الطوارئ "الفريق إبراهيم العرابى" بنطاق حي السلام أول.

وشملت الحملة تنفيذ أعمال الإزالة لعدد من القرارات، منها القرار رقم 122 وهو عبارة عن عقار مكون من أرضي و7 أدوار بمساحة 330 مترًا، والقرار رقم 180 وهو عبارة عن عقار مكون من أرضي و12 دور بمساحة 264 مترًا، إضافة الى القرار رقم 117 لسنة 2020، وهو عبارة عن عقار مكون من أرضي و13 دور بمساحة 612 متر، مشيرًا الى انه جاري استكمال أعمال الإزالة بترعة الطوارئ طريق المحور بحي السلام أول.

وأشار المحافظ إلى استمرار المحلات للقضاء على مخالفات البناء، وعدم التهاون مع كل من يخالف القانون .