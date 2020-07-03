محافظة القاهرة تغلق كافيهات وتصادر الشيشة بعدد من الأحياء

شنت أحياء محافظة القاهرة حملات مفاجئة على المقاهي لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام الشيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث رُفعت اشغالات وقُطعت مرافق عداد كهرباء، وأغلق كافيه بشارع الربيع و٢ كافية بالعقار رقم 12 برابعة الاستثماري بالمنطقة الأولى وكافية في ٣٥ شارع عرابي بالزيتون، وضُبطت عدة مقاهي مخالفة بالأزبكية ووسط القاهرة ومقهى بشارع بورسعيد.

وأزال حي المعادي مخالفات وصادر شيش وإشغالات مقاهي وجرى إيداعها في مخازن الحي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأغلق حي وسط القاهرة جيم مخالف للاجراءات الاحترازية بشارع حسن خليل من طومان باي وجرى تشميعه.