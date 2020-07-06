فيديو.. البابا يطالب الأقباط بالصلاة من أجل المعرفة

واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقديم حلقات برنامج "معا بنفس واحدة"، الذي يعرض عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة على فيس بوك، والقنوات الفضائية القبطية، وموقع "ساوند كلاود".

وفي الحلقة الجديدة التي جرى بثها اليوم، تحدث البابا عن الإصحاح الأول من "إصحاح الرسل"، وعن رسالة بولس الرسول إلى أهل "أفسس"، مطالبا الأقباط بالصلاة من أجل المعرفة وأن تكون معرفة عميقة.

وتتضمن كل حلقة من برنامج "معا بنفس واحدة"، قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل والتأمل في إحدى آياته، ويقدم البابا دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية به، ومن المقرر أن يستمر البرنامج طوال فترة صوم الرسل التي ستنتهي يوم 12 يوليو الحالي.

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