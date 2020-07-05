البابا يعزي مطران أسوان في وفاة القس جرجس سدمن بكورونا

تقدّم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء للأنبا هدرا مطران إيبارشية أسوان ولمجمع كهنة الإيبارشية، في وفاة القس جرجس سدمن، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية اللديد بمركز إدفو التابع لإيبارشية أسوان إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ البابا يلتمس عزاءًا لشعب كنيسة الكاهن الراحل ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وكان القس جرجس سدمن توفي اليوم، بعد أن قضى في خدمة الكهنوت 133 يومًا فقط، وجرى سيامته يوم أحد رفاع الصوم الكبير (23 فبراير الماضي) وهو يبلغ من العمر نحو 38 عاما، حيث ولد يوم 3 أكتوبر 1982.

وأصيب القس جرجس يوم 17 يونيو الماضي بفيروس كورونا المستجد وظل يعاني منه حتى رحيله صباح اليوم.