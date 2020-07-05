فيديو.. البابا يطالب الأقباط بالصلاة من أجله: نحن في زمن صعب

واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقديم حلقات برنامج "معا بنفس واحدة"، الذي يعرض عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة، والقنوات الفضائية القبطية، وموقع "الساوندكلاود".

وفي الحلقة الجديدة التي جرى بثها اليوم، تحدّث البابا عن الإصحاح الثامن والعشرين من "إصحاح الرسل"، وطالب البابا الأقباط، بالصلاة من أجله من أجل إدارة وقيادة الكنيسة، قائلا إنّنا في زمن صعب.

وتتضمن كل حلقة من برنامج "معا بنفس واحدة"، قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل والتأمل في إحدى آياته، ويقدم البابا دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية به، ومن المقرر أن يستمر البرنامج طوال فترة صوم الرسل التي بدأها الأقباط الشهر الماضي وتستمر حتى 12 يوليو الجاري.

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