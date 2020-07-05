البابا لكهنة الإسكندرية: الله لم يعطينا روح الفشل

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لقاءًا عبر تطبيق زوم على شبكة الإنترنت مع كهنة 3 من قطاعات الإسكندرية الرعوية الأربعة، وهي قطاعات غرب وشرق ووسط.

وفي بداية اللقاء ألقى الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق، والقمص أبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، كلٌ كلمة روحية مناسبة.

ثم ألقى البابا كلمة بعنوان "الله لم يعطينا روح الفشل" ثم دارت مناقشة بين الحضور وأجاب البابا على أسئلتهم.

وكان البابا عقد لقاءًا مماثلًا مع كهنة قطاع المنتزه بالإسكندرية الأربعاء الماضي.