الوطنية للصحافة تعلن تشكيل هيئة مكتبها اليوم

تعقد الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعها الرسمي الأول ظهر اليوم برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، لاختيار هيئة مكتبها والتي تضم بجانب رئيس الهيئة، الوكيل والأمين العام.

ويضم تشكيل الهيئة الجديد 8 أعضاء : المستشار عادل سید عبدالرحيم حسن بريك نائب رئيس مجلس الدولة، محمد حسن أبوعيش، ممثلا لوزارة المالية، سامية زين العابدین عبدالله محمد، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، أحمد مختار مصطفی طلبة، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وليد عبدالعزيز عبدالعزيز عامر، ممثلا للصحافة القومية، سامح عبدالله محمد، ممثلا للصحافة القومية، أسامة سعيد محمد عثمان، ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، فاطمة السيد أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.