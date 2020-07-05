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محمود مسلم

رئيس "الوطنية للصحافة" يشكر القيادة السياسية: إدارة الهيئة شرف كبير

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ولاء نعمه الله
03:23 م | الأحد 05 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

وجّه عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الشكر للقيادة السياسية على الثقة التي أولتها له، لتولي هذا المنصب.

وقال عبدالصادق، عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب اليوم: "شرف كبير أن يؤدي اليمين أمام مجلس البرلمان، ولاسيما أنّ الصحافة المصرية بحاجة إلى الجهود المخلصة للنهوض بها والانطلاق مرة أخرى نحو الريادة".

وزاد: "أتمني أن نؤدي المهمة ونكون على قدر المسؤولية، والصحافة بحاجة للتكاتف للنهوض للنهوض بها للانطلاق نحو الريادة والتأثير الذي نسعي إليه في صناعة الوعي ودعم الدولة المصرية".