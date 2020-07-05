رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: دخلت المهنة بالصدفة البحتة

قال المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه يعمل مهندس كهرباء، حيث كان بعيدًا عن الصحافة، مشيرًا إلى أنه دخل الصحافة عن طريق الصدفة البحتة من خلال إحدى المؤسسات الصحفية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "أنا تخصص إصلاح ماكينات الطباعة، وحصلت على منحة مدتها عامين ونصف لألمانيا، لإصلاح ماكينات الطباعة، ورئيس مجلس إدارة الصحيفة رفض أن أغادر، وبدأت أعمل في الصحافة منذ عام 1998، وعينت نائبًا للمدير العام في عام 2001، وفي عام 2005 عملت مع كرم جبر مديرًا عامًا، ثم أصبحت رئيس مجلس الإدارة".

وتابع: "أي عمل لكي يكون ناجحًا يجب أن يتم في مجموعة، وأنا أعمل بشكل جماعي، والهيئة فيها قامات ويجب أن يقوم كل بدوره، الصحفي والإداري وغيرهما، ويجب أن ننجح لأن الموقف ليس سهلًا أبدًا، ويجب أن يتكاتف الجميع لكي نخرج من عنق الزجاجة، والهيئة تتولى إدارة المؤسسات الصحفية القومية وتعمل على تنمية أصولها ومواردها".