الأنبا كيرلس يلتقي كهنة نجع حمادي "أون لاين" ويستعرض دور الكشافة مع فتح الكنائس

التقى الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادي في قنا، بمجمع كهنة الإيبارشية، عبر تطبيق "زووم"، من مقر المطرانية بنجع حمادي، واطمأن على الكهنة والخدمة بمختلف مراكز الإيبارشية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ الأنبا كيرلس بدأ كلمة الاجتماع بتقديم التعزية لمجمع الكهنة في رحيل القمص باخوميوس فؤاد، كاهن كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بنجع حمادى، الذي قضى 40 عامًا بخدمة الكهنوت بمدينة نجع حمادي، وعانى خلال الفترة الماضية من تعب المرض قبل أن يصاب موخرًا بفيروس كورونا المستجد، ويتوفى.

وأضاف حليم، أنّ الأسقف استعرض أيضًا خلال الاجتماع توصيات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس من حيث الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها حين عودة الصلاة بالكنائس وفتحها للمصلين جزئيًّا.

وأشار حليم، إلى أنّه بدعوة من الأسقف قدّم الدكتور صموئيل متياس، عرض "باوربوينت" عن كيفية تطبيق الأمانة العامة للكشافة لتعليمات وتوصيات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بحضور عدد من قادة الكشافة بإيبارشية نجع حمادي، للتدريب على هذه الإجراءات وقياس جاهزية الكنائس لتطبيق التعليمات، واختتم اللقاء بعدد من الأسئلة في هذا الإطار.