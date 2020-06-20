باكستان تجرى أكثر من مليون اختبار للكشف عن كورونا

أعلنت بوابة الحكومة الباكستانية المعنية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، اليوم، أنه تم إجراء أكثر من مليون اختبار للكشف عن الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وذكرت صحيفة دون الباكستانية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم اختبار 1.042.787 حتى الآن للكشف عن كورونا في البلاد.

وسجلت باكستان 171666 إصابة مؤكدة بكوفيد -19 و3382 وفاة.

واستأنفت باكستان، اليوم، رحلات الطيران الدولية، بعد شهور من التوقف بسبب القيود التي فرضتها لمنع انتشار كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في بيان: "يسعد الحكومة الباكستانية إعلان استئناف الرحلات الدولية من و إلى المطارات الدولية اعتباراً من 20 يونيو".

وأضاف المتحدث الباكستاني، أن التصريح بتسيير الرحلات الجوية الدولية من المطارات الباكستانية ربما يخضع لقيود من حين لآخر بناء على تطورات سيناريو كورونا المستجد، وتطبيق البروتوكولات الصحية.

وأكد المتحدث، أن السماح بتسيير الرحلات الجوية لا يشمل مطارين في إقليم بالوشيستان، جنوب البلاد، وهما جوادار وتوربا.