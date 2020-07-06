أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا في كاليفورنيا

ذكرت بيانات صادرة عن جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، اليوم، أنّ ولاية كاليفورنيا سجلت أمس الأحد، فقط 11 ألفا و786 حالة، في أعلى أعداد إصابة يومية شهدتها أي ولاية أمريكية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ تفشيه في البلاد.

وأضافت البيانات، أنّه جرى تسجيل بكل من ولاية كاليفورنيا ونيويورك وفلوريدا أكثر من 10 آلاف حالة إصابة يوميًا، مشيرة وبها أعلى نسب الإصابة على مستوى الولايات الأمريكية كلها، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأوضحت الجامعة، أنّه بلغ إجمالي أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كاليفورنيا 264 ألفا و681 حالة، فضلا عن 373ر6 حالة وفاة.

وأظهرت إحصائيات اليوم، تسجيل نحو 50 ألف إصابة بكورونا المستجد في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضحت الاحصائيات التي نشرها المركز التابع لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية المتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا، أنّ الولايات المتحدة سجلت 49199 إصابة، إضافة إلى 271 حالة وفاة جديدة.

وأشارت الجامعة، إلى أنّ الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 2888635 إصابات و129947 وفاة في الولايات المتحدة.

وفي البرازيل، أظهرت الإحصائية الرسمية تسجيل 26051 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حصيلة الجائحة إلى 1603055.

وأضافت الإحصائية، التي نشرتها وزارة الصحة البرازيلية، أنّه جرى تسجيل 602 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد الى 64867 حالة.

ارتفاع وفيات كورونا في روسيا إلى 10 آلاف و296 حالة

وفي روسيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 6 آلاف و622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال آخر 24 ساعة، ما يرفع الإجمالي إلى 687 ألفا و862 شخصا.

وذكرت السلطات الصحية، أنّه جرى تسجيل 135 حالة وفاة أيضا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 10 آلاف و296 حالة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي إسرائيل، أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أنّها سجلت 797 حالة إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 30 ألفا و100 حالة.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أنّه وفقا للوزارة، هناك 11796 حالة نشطة في إسرائيل، بينها 89 حالة خطيرة ولا يزال عدد القتلى عند 331.

وكانت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، أجرت 18948 فحصًا.