برنامج "BMW Today" يستعرض تفاصيل الـSUV الفاخرة (M50I X7)

ظهرت أيقونة "BMW X"، خلال الحلقة الـ20 من برنامج "BMW TODAY"، حيث نشرت الشركة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات (يوتيوب)، فيديو عن السيارة "BMW X7" الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأوضحت الشركة خلال الفيديو، أهم المعلومات المثيرة للاهتمام والمفيدة حول العضو الأكثر أناقة في عائلة "X"، ذات التصميم الواضح والدقيق والمساحة الداخلية الواسعة عبر ثلاثة صفوف من المقاعد.

جدير بالذكر أن المجموعة البافارية للسيارات وكيل "BMW" في مصر، قدمت سيارة "BMW X7" الجديدة في بداية العام بفئة واحدة تحت اسم "M50I" مزودة بمحرك تربو مزدوج، من 8 اسطوانات، وبسعة لترية 4.4 لتر (4400 سي سي)، بقوة 530 حصانا، وعزم أقصى 750 نيوتن/متر، بنظام الدفع الرباعي الدائم، وبتتسارع من (0 : 100) كم/س خلال 4.7 ثانية.