"الوطنية للصحافة": اختيار أحمد مختار وكيلا للهيئة ومروة نبيه أمينا

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، أول اجتماعاتها اليوم برئاسة عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، حيث أسفر الاجتماع عن اختيار الدكتور أحمد مختار وكيلاً للهيئة، ومروة نبيه أمينًا عامًا لها.

كما شهد أول اجتماع للهيئة بتشكيلها الجديد البدء فى ترتيب أوراق الهيئة وبحث ملفات المؤسسات الصحفية القومية.

ويعد تعيين مروة نبيه استمرارا لمنصبها حيث كانت الهيئة الوطنية بتشكيلها السابق قد قررت تعيين مروة نبيه محمود إبراهيم، أميناً عاماً للهيئة.

يشار إلى أن مروة نبيه، خريجة كلية الألسن عام 1999، والتحقت بالعمل بالمجلس الأعلى للصحافة عام 2000، وترأس المكتب الفني بالهيئة.

وكان قد أدى ظهر أمس الأحد رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث، وهم كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، قبل ممارسة أعمالهم، وفقا للقوانين المنظمة لعمل الهيئتين الصحفية والإعلامية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وينص القانون على أن يؤدي رؤساء المجلس الأعلى والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام وأعضاؤهم يمينا أمام مجلس النواب، قبل ممارسة عملهم، ويُعد حلف اليمين هو التطبيق الرابع لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بعد إصدار لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولائحة التراخيص وفقا للائحة التنفيذية للقانون وتقليص تشكيل الهيئات إلى 9 بدلا من 13، وأخيرا حلف اليمين لرؤساء الهيئات فقط دون الأعضاء.