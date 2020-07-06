استشاري مناعة: قدرة كورونا على إحداث المرض وتسبب الوفاة انخفضت

قال الدكتور محمود الأنصاري استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، إن أعداد مصابي فيروس كورونا بدأت تقل لأسباب كثيرة، وهي التزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية، وإلزام المنظمات والهيئات، وجهات العمل والبنوك، موظفيها بالاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات طوال فترات العمل.

وأشار إلى الحرص على التباعد الاجتماعي، وتجنب التكدس قدر المستطاع من العاملين أو المواطنين، بالإضافة لزيادة الوعي بنسبة كبيرة لدى المواطنين "الناس بقت فاهمة دورها اللي لازم تعمله سواء أدوات الوقاية الشخصية أو الكمامة".

وأضاف الأنصاري خلال مداخلة هاتفية على شاشة "mbc مصر"، أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في العالم انخفض، موضحا أن انتشار فيروس كورونا له علاقة مباشرة بالمعاملات البشرية، وفي حال عدم التزام المواطنين ينتشر المرض، والفيروس ليس لديه أسباب القوة لإحداث الانتشار، ولكن الفيروس خطورته قلت، وقدرته على إحداث المرض وتسبب الوفاة انخفض انخفاض ملحوظ.

وأشار الأنصاري، إلى أن أبرز اللقاحات التي يدور الحديث حولها في العالم لمكافحة فيروس كورونا، هو لقاح أكسفورد وتطعيم مودرنا.