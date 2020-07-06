"أوقاف السويس" تشدد: عدم فتح الأضرحة والمقامات نهائيًا

قال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن من ضوابط الوزارة لفتح المساجد عدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًا، أوالأبواب المؤدية إليها، وكذلك مصليات النساء.

وأضاف "راضي" أن الأمر ينطبق أيضًا على الدروس أو الندوات أو المقارئ أو أي أنشطة أخرى، سوي أداء الصلوات الخمس، بجانب عدم تشغيل أي كولديرات أو ترك أي مبردات مياه أو نحوها داخل المسجد، وعدم فتح أي مكتبات داخل المسجد.

وأكد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع الذي عقده مع الأئمة بإدارتي أوقاف فيصل وعتاقة، بحضور مديري إدارة أوقاف فيصل وعتاقة، على الاستمرار في فتح المساجد بالضوابط التي حددتها "الأوقاف" وتعليق إقامة صلاة الجمعة لحين اشعار آخر، مع عدم فتح دورات المياة أو المواضئ وغلقها نهائيًا.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف، على المحافظة علي سلامة الجميع، والحرص علي عدم التزاحم عند اكتمال العدد، وفق العلامات التباعدية المحددة.

وأوضح الشيخ ماجد راضي، أنه من الضوابط أيضًا عدم استخدام المكبرات الخارجية إلا في الآذان فقط، على أن يتم فتح المسجد قبل الصلاة بعشرة دقائق، وإقامة الصلاة بعد الاذان مباشرة، وغلقه بعدها بعشرة دقائق، بما لا يتجاوز في المجمل النصف ساعة علي الأكثر.