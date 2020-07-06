تخصيص 4 مستشفيات للكشف على المتقدمين لانتخابات "الشيوخ" بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل الوزارة، تخصيص 4 مستشفيات بنطاق المحافظة؛ للكشف الطبي علي راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.

ومن المقرر فتح باب التقدم للترشيح في انتخابات مجلس الشيوخ، المزمع عقدها أغسطس المقبل، ابتداءً من السبت المقبل، وحتي 18 من نفس الشهر، بالمحاكم الابتدائية في المحافظات.

وأشار الدكتور حمدي الطباخ، إلى إن المستشفيات الـ4 هي ناصر العام بشبرا الخيمة، وبنها التعليمي، وطوخ المركزي، والقناطر الخيرية، موضحًا أن الكشف الطبي يبدأ من اليوم وحتى غلق باب الترشح.

يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن السبت الماضي، جدول مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ.

وتبدأ انتخابات المصريين في الخارج الأحد والاثنين الموافقين 9 و10 أغسطس 2020، بينما تكون الانتخابات في الداخل، يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 من نفس الشهر، على أن تُعلن النتيجة في 19 من الشهر المقبل.

وتقرر بدء انتخابات الإعادة في 6 و7 سبتمبر للمصريين بالخارج، و8 و9 سبتمبر في الداخل، على أن تعلن النتجية النهائية في 16 من الشهر ذاته.