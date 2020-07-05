"تشريعية النواب": مجلس الشيوخ سيرسخ دعائم الديمقراطية والتعدد السياسي

وصف الدكتور إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ بالحدث التاريخي، لافتة إلى أن الإعلان يأتي تلبية لإرادة الشعب بعد تصويته على التعديلات الدستورية في أبريل 2019، موضحا أن برلمان ذو غرفتين سيكون مثل باقي دول العالم.

وأضاف "الطماوي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن مجلس الشيوخ سيساهم في ترسيخ دعائم الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، ومن المنتظر أن يضم المجلس أعضاء من الحكماء والعلماء، موضحا أن الطبيعة الخاصة للمجلس تفرض شروطا معينة.

وأوضح أن اختصاصات مجلس الشيوخ تتضمن ما يحال إليه من مجلس النواب أو رئيس الجمهورية، كما يختص باقتراح ودراسة ما يراه كفيلا بتدعيم الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، وعميق النظام الديمقراطي وأخذ رأيه عند تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور أو الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق السيادة أو التحالف والمشروعات والقوانين المكملة للدستور.

وأكد وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن حزب مستقبل وطن يجري جلسات حوار موسعة مع قوى وطنية وحزبية خلال الأيام الماضية ستسفر عن طرح المرشحين لتلبية طموحات الشعب المصري داخل مجلس الشيوخ.