مصرع عامل إثر سقوط ونش رفع مواد بناء عليه في مدينة المنصورة الجديدة

لقى عامل مصرعه في مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر سقوط ونش رفع مواد بناء عليه، أثناء عمله بإحدى العمارات تحت الإنشاء.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جمصة، يفيد بورود إشارة من مستشفى جمصة، بوصول أحد العمال "جثة هامدة"، جراء حادث.

وانتقل ضباط المباحث علي الفور إلي مكان البلاغ، وتبين بالفحص مصرع "ناصر سعد فتحي، 45 عامًا، عامل ومقيم بقرية "المركزية مركز بلقاس"، بعد سقوط ونش رفع مواد بناء عليه، من أعلي الدور الرابع، بمنطقة المنصورة الجديدة.

تحرر محضر بالواقعة، وأودعت الجثة بمشرحة مستشفي جمصة المركزي، تحت تصرفات النيابة العامة.