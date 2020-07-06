الوطنية للصحافة تشكر الهيئة السابقة.. وتعلن أسماء هيئة المكتب رسميا

قالت الهيئة الوطنية للصحافة، إنها عقدت اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد برئاسة عبدالصادق الشوربجي اليوم، وحضور أعضاء الهيئة وهم: المستشار عادل بريك، سامية زين العابدين، الدكتور إيهاب أبوعيش، وليد عبدالعزيز، سامح عبدالله، أسامة سعيد، الدكتورة فاطمة سيد أحمد، والدكتور أحمد مختار.

وأوضح بيان للهيئة منذ قليل، أنه في بداية الاجتماع، رحب رئيس الهيئة بالأعضاء، متمنيا لهم التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة، حيث تضمن التشكيل مجموعة متنوعة من أبرز رجال القانون والصحافة والمالية.

كما توجهت الهيئة، بخالص الشكر والتقدير للهيئة السابقة برئاسة كرم جبر، وعضوية "كوكبة من ألمع رجال الصحافة المصرية، لما قاموا به من جهود لدعم ومساندة الصحافة المصرية، ومساعدة المؤسسات الصحفية القومية، للنهوض بدورها الأصيل في تشكيل الرأي العام ووجدان الأمة، ودعم الدولة المصرية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وفتح العديد من الملفات الشائكة" بحسب نص البيان، وتعهدت الهيئة باستكمال مسيرة العمل، والوقوف إلى جانب المؤسسات والنهوض بها.

وخلال الجلسة، تم اتخاذ بعض الإجراءات القانونية الخاصة بتشكيل هيئة المكتب، طبقاً لما نص عليه قانون رقم (179) لسنة 2018، حيث تم تزكية الدكتور أحمد مختار، وكيلاً للهيئة وتعيين مروة نبيه أميناً عاماً للهيئة، "وتمنى رئيس الهيئة والأعضاء التوفيق والنجاح لهما"، بحسب نص بيان الهيئة.