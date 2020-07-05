نائب محافظ الغربية يوجه بشن حملات لأعمال التجميل بالمحلة

أصدر الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بالضرورة استكمال أعمال التجميل والإنارة والنظافة بطول شارع نعمان الأعصر الواصل بين ميداني الشون والزارعة حفاظا علي صالح المواطنين.

كما شدد نائب محافظ الغربية بأهمية الاستمرار والدفع بسيارات ومعدات رفع لأكوام وتلال القمامة المتواجده بمحيط المناطق السكنية منها الششتاوي والروضه والمنطقة الصناعية أولا بأول فضلا عن الدفع بما يزيد عن 45 عبوة بلاستيكية لجمع القمامة ورفع أولا بأول إلي مصنع التدوير لتخلص منها بشكل بيئي أمن.

من ناحيته تفقد "زين العابدين " رئيس مجلس مركز والمدينة العمالية بطول شارع نعمان الأعصر لمتابعة على أعمال النظافة والتجميل والخدمات والمرافق ، بمشاركة نائب رئيس المدينة للمخلفات الصلبه مجدي ابو الفتوح وعدد من القيادات التنفيذية .

وأشار رئيس مجلس مدينة إلي رفع تراكمات القمامة و الاتربة بطول الشارع ورشه بالمياه ، وزراعه الجزيرة الوسطى باشجار الزينة حفاظا على صالح المواطنين خلال الفترة المقبلة .

كما وجه رئيس مجلس المدينة بأهمية رفع الاشغالات بالشارع والتنبيه على اصحاب المحال التجارية بالإلتزام وعدم التعدى على حرم الطريق العام فى الوقت الجاري .