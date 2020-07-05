إزالة 20 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية بالتنسيق مع مسؤولي وقيادات الأجهزة التنفيذية بديوان مجلس مركز ومدينة المحلة، اليوم، شن حملة مكبرة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة؛ لرفع وإزالة 20 حالة تعدٍ على أراضي وأملاك الدولة، وردع المخالفين قانونيا على مستوى قرى مركز المحلة الكبرى.

وجاء ذلك وسط مشاركة اللواء حازم الدهبي حكمدار مركزي سمنود والمحلة، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، والمحاسب حمدي صديق نائب رئيس مجلس المدينة، ومسؤولي الإدارة الزراعية والأجهزة الأمنية.