أنقرة طلبت استخدام أسلحتها لتأمين "خلوصي آكار" في ليبيا

حصلت قناة "218 الليبية" على وثائق ومراسلات سرية، كشفت طلب تركيا السماح للمرافقين لوزير جيش الاحتلال التركي خلوصي آكار خلال زيارته إلى ليبيا، باستخدام أسلحتهم على الأراضي الليبية، وأظهر أسفل المراسلات أختام رسمية تُبيّن أنها كانت بين الجهات الأمنية التابعة لحكومة فايز السراج المدعومة من تركيا، وعلى رأسها وزارة الداخلية، وإدارة المراسم والجهات الموازية لها في تركيا.

وكشفت الوثائق أن حكومة السراج، تلقت طلبًا رسميًّا من تركيا بتسليح كافة العناصر المرافقين لآكار، بمسدسات Glock 19 نصف آلية، وهي نمساوية الصنع وتُعرف بخفّتها وبمدى تصويب فعّال لمسافة 50 مترًا، وقدرتها على الرماية حتى تحت الماء، إضافة إلى أجهزة لاسلكية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ووافقت وزارة الداخلية بحكومة السراج على الطلب التركي وأمرت إدارة العلاقات والتعاون باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتجاوزت المطالب التركية البروتوكولات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليًّا، إذ تنص على أن الدولة المُضيفة هي المسؤولة عن تأمين وحماية جميع الوفود القادمة لزيارتها.

وتعكس قائمة التسليح التي تحصلت عليها قناة "218" تراجع ثقة تركيا بأهلية الأجهزة الأمنية التابعة للوفاق.

وكشفت القناة تفاصيل الزيارة، بداية من لحظة وصول الوفد الذي ترأسه وزير جيش الاحتلال خلوصي آكار ورئيس الأركان العامة ياشار جولار، ثم تحرّكات الوفد طيلة الليلة التي قضاها في ليبيا بين طائرتي هليوكوبتر تابعتين لسلاح الجو التركي وفرقاطة تركية قبالة السواحل الليبية.