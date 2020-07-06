نائب مطروح: الموافقة على إنشاء 3 محطات صرف بمدن النجيلة وبراني والسلوم

أعلن مجلس النواب عن مطروح مهدى العمدة، الموافقة على عدة طلبات لمطروح من الحكومة، فى عدة قطاعات قيد التنفيذ، منها قطاع الصرف الصحى، وقطاع الطرق والأوقاف وغيرها.

وقال النائب "اليوم، إنه فى قطاع الصرف الصحى، إدراج كلاً من مراكز النجيله وبرانى والسلوم، فى خطة الحكومة لإنشاء محطات صرف صحى بهذه المراكز الثلاثه، ووافقت الحكومة على إدراجها بالخطة المقبلة، على أن يتم البدء فى تنفيذ محطة السلوم المتضررة بالفعل من جراء دخول مياه الصرف الصحي على بعض آبار المياه الجوفية، التى تعتمد عليها وحده التحليه الرئيسه بالسلوم، وجار الآن البدء بالتنفيذ بالفعل، والمطالبه بإيجاد حلاً لمشكلة الصرف الصحى بمنطقه سملا وأولاد علوش.

وأضاف أن الحكومة، وافقت فى قطاع الطرق على تغطية أغلب المناطق الواقعة بين السلوم وسيدى برانى، بوصلات طرق خدمية لخدمة أهالي تلك المناطق التى عانت منذ سنوات من عدم وجود طرق مرصوفة بهذه التجمعات، والمطالبة بتقديم طلبات لجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربى، بضروره إعاده تآهيل طريق االقطرانى وتم رصفه بالفعل، وطريق الفاخرى موضوع فى الخطه المقبلة، وطريق أبومزهود شماس موضوع فى خطه إعاده التاهيل بمعرفه جهاز تعمير الساحل الشمالى، وطريق الرابيه أبوغليله موضوع فى الخطه، ووصلة شارع أبوزريبه إعادة تأهيل موضوعه فى الخطة.

والموافقة النهائية من الحكومة متمثلة فى محافظة مطروح ووزارة النقل، فى لجنة منعقده بمجلس النواب، وبموافقات رسمية مكتوبة، على إنشاء خط سكة حديد من سيوه إلى مطروح، لخدمه السياحة، ونقل البضائع، ومنتج الملح وجميع المواد الطبيعية الواردة من وإلى سيوه، وجار التنسيق بين وزارة النقل والمحافظة، وأحد المستشمرين الأجانب بمعرفتنا للتنفيذ بنظام الـpot، والمطالبة بضرورة فتح جميع الطرق والشوارع المغلقة منذ اندلاع أحداث 25 يناير، والموافقة عليها من جانب محافظة مطروح ومديرية أمن مطروح، برفع جميع الكتل الخرسانية، التى كانت تشوه شوارع مرسى مطروح تلك المدينة الساحرة.

وأكد النائب، أن وزارة الأوقاف وافقت على رفع كفاءة مسجد سيدى برانى الكبير، وتوسعته وإنشاء دورات مياه جديدة، وجار طرح العمليه، وإحلال وتجديد مسجدين بالسلوم، أحدهما بالعزبه الغربية، وتم استلامه وافتتاحه بالفعل، والآخر جار البدء فيه بعد هدمه نهائيا، وإنشائه من جديد، واستكمال مسجد العاشر من رمضان، المتوقف بنائه منذ أكثر من 11 عامًا، وبحمد الله وتوفيقه تم إسناده لمقاول آخر وتم الإنتهاء منه وتم إفتتاحه منذ عام، والموافقة على إحلال وتجديد مسجد سيدى حنيش الآيل للسقوط.