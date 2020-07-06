والي تشارك في إطلاق تقرير مكافحة جرائم الحياة البرية الجمعة المقبل

تشارك الدكتورة غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، الجمعة المقبلة، في حفل إطلاق التقرير العالمي الخاص بمكافحة جرائم الحياة البرية لعام 2020.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، اليوم، من مقرها فى العاصمة النمساوية "فيينا" إن الحفل سيشارك فيه نخبة من القيادات الدولية المعنية بالتعاون الدولي والتنمية فى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة منهم أستريد شوماكر مدير التنمية المستدامة العالمية في إدارة البيئة بالمفوضية الأوروبية وإيفون هيجيرو الأمين العام لاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.

وذكرت الأمم المتحدة، أن الحفل سيتضمن العرض الأول لفيلم وثائقي مدته ثلاث دقائق حول معالجة جرائم الحياة البرية في أفريقيا