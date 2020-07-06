مدبولي: قطع المرافق عن أي عقار يمتنع مالكه عن تشطيب واجهاته

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة ألقاها عقب جولته التفقدية بمحافظة الجيزة اليوم، إلى ظاهرة بناء الأبراج السكنية التي تصل قيمة الوحدة السكنية بها إلى ملايين الجنيهات، مع تشطيب واجهة واحدة وترك الوجهات الثلاث الأخرى على الطوب الأحمر، بل إنه في بعض الأحياء، لا يتم تشطيب الواجهة الرئيسية.

ولفت إلى أنه سيتم وضع خطة زمنية، وإعطاء مهلة للسكان للقيام بتشطيب واجهاتها، وبعد انقضاء هذه المدة، سيتم قطع المرافق عن أي عقار لم يقم بتشطيب واجهاته، مؤكدا أنه وفقاً للقانون، فإنه لا يتم توصيل المرافق إلى العقارات غير المكتملة من التشطيب.

كما أكد رئيس الوزراء، أن هذه العمارات يجب أن يتم دهانها بألوان يتم تحديدها في تلك الأحياء، حتى تعود مدننا مرة أخرى إلى طابعها الجمالي والحضاري، التي نفخر بها، بما يضمن ألا تقل عن مستوى أي مدينة أخرى عالمية، ما يمهد لعودة القاهرة إلى رونقها المعهود في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ويعود شكل العمران لما كان عليه من شكل جمالي مبهر.

وأوضح رئيس الوزراء: "بنشتغل على عملية جراحية شديدة التعقيد، وأنه لفتح أي محاور ستحدث إزالات ونزع ملكيات"، مضيفاً أنه سيتم تعويض المتضررين سواء من خلال بديل نقدي، أو بديل عيني، حتى يتسنى فتح هذه المحاور وتعود الحياة مرة أخرى إلى المدن الكبيرة التي تعاني منذ عشرات السنين من ظاهرة التكدس الحضاري القائمة.

واختتم قائلا: "خطة الحكومة وتوجيهات صارمة للمحافظين نشتغل عليها في المرحلة القادمة بإذن الله لضمان إعادة الوجه الحضاري مرة أخري لمصر ولكل المدن القديمة، عشان زي ما بنبني مدن جديدة في الصحراء على أعلى مستوى، نعيد مرة أخرى الوجه الحضاري والجمالي للمدن القديمة بتاعتنا".