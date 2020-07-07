حظك اليوم الثلاثاء 7-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يختص علم الأبراج بعرض الصفات الإيجابية والسلبية لكل برج وفقًا تاريخ ميلاد الشخص، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك للاهتمام بمشروعات خاصة وتساعدك الأفلاك على توطيد صلتك بالأصدقاء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم تقوم بتصنيف مشاكلك جيدا وتوجه قدراتك ومواهبك لحلها.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر معاكس ومع ذلك قد تصيب أهدافك حتى ولو أصابتك الأحداث بالتشوش.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك ألا تبالغ في طلبك للمثالية كي لا يصيبك ذلك بالإحباط.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يجعل الوقت مناسبا للسفر والرحلات وللاتصال بالخارج.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

في الأفق مقابلات توقظ وعيك ومشاعرك أو تعيش أجواء رومانسية فريدة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تبدو قادرا على إنجاز أعمالك بهمة ونشاط وتجتهد اليوم لتحقيق مكاسب وتنجح في أن تتغلب على الضغوط وتعوّض أي خسائر سابقة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تدرس مشاكل تشغلك، كما أن الشمس في برجك تمنحك إشراقة وسحرا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

لا تتعجل الأمور وتأن في قراراتك وفي حكمك على الأشخاص.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب اليوم عدم الاكتراث بشريك حياتك وحاول أن تظهر اهتماما به.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة راندا البحيري، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

رغم الضغوط، اليوم تمنحك الأفلاك الرغبة في فعل الكثير وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

تستمتع بكل نشاط تقوم به وتشعر بالرضا عن أسلوب تواصلك مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان محمد إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 16 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

اليوم تعدك الأفلاك بلقاءات اجتماعية مميزة وقد تعقد صداقات ملائمة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بيوم رائع ومناسب لإقامة علاقة عاطفية ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمود البزاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر، ومع ذلك تستطيع أن تحصل على مساندة الجميع إذا تجنبت استفزاز الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك يجعلك تميل للغضب وينصحك الفلك بالتحكم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

يحالفك الحظ وتنجح في كل مباراة أو منافسة تدخل بها، واعتمد على ما لديك من يقظة ذهنية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات ورغم الضغوط، الفرصة سانحة لتوطيد علاقتك بالأهل والأقارب وتقنعهم بما تريد.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تميل اليوم للتركيز على أمور مالية ومن الممكن تحقيق مكاسب بشرط أن تعتني بحساباتك وتتمهل في خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك بمراجعة أقواك وردودك وعليك بالتريث قليلا.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة وخيارات دقيقة وبحماسك تجمع الكل على هدف واحد، تنجز أعمالك وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في برجك ويمدك ذلك بالتألق وقد يجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو مذيع الراديو أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالعمل في صمت وعليك أن تكون كتوما وأن تحافظ على ما يصلك من أسرار.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم لتأمل الأحداث من حولك وقد تقع فريسة للمشاعر السلبية وعليك أن تقاوم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة نشوى مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 15 أكتوبر.