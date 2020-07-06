حظك اليوم الاثنين 6-7-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تأتي توقعات الأبراج اليومية لتحمل التفاؤل والأمل للبعض، كما تجعل البعض الآخر يتخذ حذره من ما يحدث في يومه، وقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، كالتالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

رغم الضغوط يمدك الوضع الفلكي اليوم بكل الطاقة والنشاط والرغبة في الحركة والانطلاق.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للتعبير عما بداخلك وتنفعك نصائح الأصدقاء المخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاوب مع ما هو متاح وكن مستعدا للتفاوض.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك أن تفكر بإيجابية ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بروح عملية وواقعية مما يساعدك على المعرفة والإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تدفعك للخروج عن القوالب والمألوف وتستثمر وقتك جيدا.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك اليوم بالحكمة وتتيسر سبل الوصول لزيادة مكاسبك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تساعدك على التوصل لحلول مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم كروز، ويوافق تاريخ ميلاده 3 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات وعليك أن تدرس الأمور المهنية والقانونية بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا فالقمر في مواجهتك وقد يجعل علاقتك بشريك حياتك تمضي بصعوبة.. انتبه

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس وقد تعيش قلقا عاطفيا وعليك أن تكون مرنا مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الفلك يدعمك ويعدك بفرص ذهبية وعليك بالتقاطها وتبدو أكثر صبرا واستعدادا للتفاهم.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بكل السعادة والحب والصداقة وربما أكثر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أميرة نايف، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية، فقط فكر بموضوعية وتأن في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ساموزين، ويوافق تاريخ ميلاده 10 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية وبحب المعرفة وتستمتع بالصحبة الطيبة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تتناغم وتتعامل بود مع من حولك وتشعر بالارتياح والهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل المال ومن المهم أن تقوم بحساباتك جيدا وأن تنظم نفقاتك ولا تتخذ قرارات غير مدروسة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

حافظ اليوم على اللباقة ولا تتسرع في أقوالك ووعودك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سلمان خان، ويوافق تاريخ ميلاده 27 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك اليوم على القيام بخيارات مناسبة.. كما أن الشمس في منزل العمل تمدك بالطاقة المشتعلة وقد تجد سعادتك في القيام بواجبك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

تتصرف بنعومة وعذوبة مع الجميع وتحصل على الإعجاب بسهولة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري، ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تكون متحفظا ولا تبح بمعلومات عنك أو عن غيرك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

قد تبحث اليوم عمن يستمع لشكواك ويتفهم موقفك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المخرجة نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.