حسام أمين قائما بأعمال وكيل طب بنها للمجتمع والبيئة

أصدر الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب البشري بجامعة بنها، قرارا بتكليف الدكتور حسام أمين أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالكلية، للقيام بإعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يذكر أن الدكتور حسام أمين، شغل منصب مدير مستشفى الباطنة، ووأشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه.

وقال الدكتورحسام أمين، إن ما يشغلنا فى الوقت الراهن، هو اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير كل سبل الحماية والوقاية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، في ظل الظروف الاستثنائية، ومتابعة الوضع الصحى للطلاب خلال الامتحانات، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى والتباعد بين الطلاب والمسافات البينية بين الطلاب، خلال الامتحانات.

وأوضح أنه تم توفير الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار أمين، إلى استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وتطبيق مبادرة برنامج صحة المرأة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أعمال المبادرة.