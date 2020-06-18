أسرة طلاب من أجل مصر تطلق مبادرة لإنتاج الكمامات بـ"طب بنها"

أطلقت اليوم الخميس أسرة طلاب من أجل مصر بكلية طب بنها مبادرة شبابية لإنتاج الكمامات الطبية في إطار مواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد حيث قامت الأسرة بتصنيع ماكينة لإنتاج تلك الكمامات بإشراف الدكتورة نرمين عدلي، رائد الاسرة ورئيس قسم الطب الشرعي بكلية طب بنها.

شارك في افتتاح وحدة انتاج الكمامات الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وذلك في إطار الخطوات التى اتخذتها الجامعة برئاسة الدكتور جمال السعيد للوقاية من فيروس كورونا المستجد وكخطوة إيجابية من الجامعة للمشاركة فى الإجراءات التى تتخذها الدولة للوقاية من هذا الفيروس.

صرحت بذلك الدكتورة نرمين عدلى رئيس قسم الطب الشرعى ووحدة السموم الاكلينيكية والمشرف العام على المشروع وأكدت ان الوحدة تستهدف إنتاج كميات كبيرة من الكمامات ليتم توزيعها على رواد المستشفيات الجامعية إلى جانب توزيعها على رواد جامعة بنها وبعض المصالح الحكومية والمستشفيات والمراكز الطبية واقسام الشرطة والمواطنين لوقايتهم من الحد من انتشار فيروس كورونا.

أضافت أنه تم اتخاذ كافة وسائل السلامة والوقاية للعاملين بالوحدة من خلال إجراء التعقيم الدورى ،إلى جانب تعقيم العاملين للخروج بمنتج آمن للموطنين، موضحة أنه تم توفير كافة الإمكانيات للتسهيل لإنتاج الكمامات والتعاقد لتوفير المواد والمستلزمات الخاصة بالإنتاج.