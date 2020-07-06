بسبب 6 آلاف جنيه.. إنقاذ مسنة ترعى 5 أحفاد من الحبس في الدقهلية

سددت مديرية التضامن بمحافظة الدقهلية ديون سيدة مسنة، تقدر بـ6 آلاف جنيه، وسجلتها في برنامج تكافل وكرامة وأنقذتها من السجن.

وأكدت "تضامن الدقهلية"، أنها علمت بوجود سيدة من مدينة المنصورة تبلغ من العمر 68 عامًا، كان لها 3 أبناء، اثنان توفاهم الله، والثالث في السجن، وتركوا لها 5 أحفاد.

وعن حكاية السيدة، أكدت مديرية التضامن أن السيدة تكفلت برعاية أحفادها بعد هروب أمهاتهم من مسئولية رعايتهم، ما اضطرها إلي الاقتراض لعمل مشروع يُدر عليها دخل تنفق منه على أحفادها الخمسة، فتعثرت في سداده.

وعلم الدكتور وائل عبد العزيز، مدير امديرية التضامن بالدقهلية، بمأساة المسنة، فوجه لمديرة إدارة شرق المنصورة الاجتماعية بالتنسيق مع "جمعية بداية جديدة" بسداد ديون السيدة الغارمة، وتوجيه أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية كافة للأحفاد والجدة.

وتوجهت فاطمة عمر، مدير إدارة شرق الاجتماعية يرافقها رئيس جمعية بداية جديدة، إلي الشركة الدائنة للمواطنة، وسدد مبلغ 6100 جنيهًا، وسُجلت الأسرة في برنامج "تكافل وكرامة".