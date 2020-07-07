حظك اليوم الثلاثاء 7-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يمتلك طاقة إيجابية في أغلب مواقف الحياة، ومفعم بالحيوية والنشاط، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك للاهتمام بمشروعات خاصة وتساعدك الأفلاك على توطيد صلتك بالأصدقاء.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم تقوم بتصنيف مشاكلك جيدا وتوجه قدراتك ومواهبك لحلها.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.