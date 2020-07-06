 حظك اليوم الاثنين 6-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يمكن الاعتماد عليه في تحمل المسؤولية على أكمل وجه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

رغم الضغوط يمدك الوضع الفلكي اليوم بكل الطاقة والنشاط والرغبة في الحركة والانطلاق.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للتعبير عما بداخلك وتنفعك نصائح الأصدقاء المخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.