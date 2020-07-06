الجنايات تمنع ممدوح حمزة من السفر.. وتؤجل محاكمته لـ14 يوليو

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل رابع جلسات محاكمة المتهم ممدوح مصطفى عبدالفتاح حمزة، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، لجلسة 14 يوليو الجاري، لسماع الشهود، وأمرت بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، عدة اتهامات لممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومن هذه الاتهامات، حرض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف، والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي "تويتر شبكة المعلومات"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.