بالأرقام.. تعرف على مخالفات البناء وحجم إزالة التعديات بالمحافظات

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء مستمرة لمنع الفوضى وإنفاذ القانون والحفاظ على أملاك الدولة.
وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن حملات إزالة مخالفات البناء متواصلة بمختلف المحافظات لإزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك لدولة، مشيرا إلى أن الأرقام توضح حقيقة المجهود المبذول لإزالة التعديات أولا بأول وهى كالتالى،
19781 إزالة
4606 فدان مخالفات زراعة ملكية خاصة تم إزالتها
7964 إزالة
6422990 متر مربع مخالفات البناء على أملاك الدولةتم إزالتها
2202 إزالة
17517 فدان مخالفات زراعة بأملاك الدولة تم إزالتها
8639 إزالة
1526566 متر مربع مخالفات البناء تم إزالتها