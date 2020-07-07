بالأرقام.. تعرف على مخالفات البناء وحجم إزالة التعديات بالمحافظات

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء مستمرة لمنع الفوضى وإنفاذ القانون والحفاظ على أملاك الدولة.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن حملات إزالة مخالفات البناء متواصلة بمختلف المحافظات لإزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك لدولة، مشيرا إلى أن الأرقام توضح حقيقة المجهود المبذول لإزالة التعديات أولا بأول وهى كالتالى،

19781 إزالة

4606 فدان مخالفات زراعة ملكية خاصة تم إزالتها

7964 إزالة

6422990 متر مربع مخالفات البناء على أملاك الدولةتم إزالتها

2202 إزالة

17517 فدان مخالفات زراعة بأملاك الدولة تم إزالتها

8639 إزالة

1526566 متر مربع مخالفات البناء تم إزالتها