بعد انهيار عقار بشتيل.. التنمية المحلية تشدد على اتباع الاحتياطات

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة خاطبت المحافظين والوحدات المحلية، بضرورة التنبيه على مقاولي الهدم والأحياء، والإدارات الهندسية بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة، لحماية المشاركين فى حملات الإزالة التى تشهدها المحافظة، سواء عمال أو متابعين أو فنيين، وعدم الإهمال في تنفيذ قرار الإزالة، وذلك تفاديا لما حدث في واقعة انهيار عقار على حفار أثناء أعمال الإزالة، ونجاة السائق فى منطقة بشتيل بالجيزة.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن اللواء محمود شعراوي، وجه بضرورة التزام المعايير الهندسية فى أعمال الإزالة، وعدم التهاون في الأمر، أو ترك أعمال الهدم للعمال، مشددا على أهمية الحفاظ على أرواح المواطنين خلال إنفاذ القانون على المخالفين.

وأكد أن الوزارة طالبت المحافظين بضرورة عدم التهاون مع مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين، وإحالة كل المخالفات للنيابة العسكرية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.