العراق يسجل 94 حالة وفاة و1796 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم، تسجيل 94 حالة وفاة و1796 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 62275 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت الوزارة العراقية، في بيان لها أنها سجلت أيضا 94 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، مضيفة أن حالات الشفاء التي سجلت في الساعات الأخيرة بلغت 1724 حالة.

وارتفعت الحصيلة الاجمالية للمصابين بالمرض في عموم العراق بما في ذلك محافظات إقليم كردستان إلى 62275 إصابة، توفي منهم 2567 فيما تماثل للشفاء 34741 حالة.