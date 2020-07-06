للغياب.. إحالة العاملين بـ3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

أجرى الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، متابعة ميدانية للهيئات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة.

وتضمنت الجولة مركز شباب ميت عاصم، حيث تبين التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية وممارسة النشاط، وكذلك مركز كفر سندنهور حيث وُجد مغلقًا، في حين تبين فتح مركز شباب مجول في غياب أحد العاملين.

كما تابع "الصبروط" جولته بمراكز شباب طوخ، وشملت مركزي شباب زاوية بلتان وامياي، وتبين التزام العاملين بهما.

بينما تبين غلق مركزي شباب بلتان ومركز شباب الصفا، في غياب العاملين .

وأمر "الصبروط" بإحالة العاملين المقصرين للتحقيق بسبب تغيبهم أثناء أوقات العمل الرسمية، وعدم الالتزام بالضوابط والتعليمات.