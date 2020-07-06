"المرافق": خصم 1%من الرواتب لمواجهة كورونا نداء لايمكن التأخر عنه

قال الدكتور عادل نظمي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، إن قرار الحكومة بخصم 1% من الراتب لصالح مواجهة كورونا، نداء لا يمكن التأخر عليه، خاصة أنها تتحمل عبء الأزمة، منذ بداية انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "نظمي"في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك مستجدات يومية تحيط بالفيروس اللعين وظروفه وتحوراته، لذا فإن المساهمة البسيطة من العاملين، أمر طبيعي في ظل وباء عالمي أثر على اقتصاديات العالم.

وتابع: "النقابات العامة العمالية، سبق وساهمت في بداية أزمة فيروس كورونا، بالتبرع بمبالغ مالية لصالح العمالة غير المنتظمة"، موضحًا أن المرضى قبل أي شيء هم أهالينا وذوينها وكذلك العالقين، والدولة قامت ولاتزال تقوم بدورها تجاههم على أكمل وجه.

ووافق مجلس النواب بجلسته العامة أمس، على قرار رئيس مجلس الوزراء، بمشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.