جامعة الأزهر تطلق حملة توعوية بعنوان "مناعتك .. حياتك"

بدأت جامعة الأزهر تنظيم حملة توعوية بعنوان: "مناعتك.. حياتك" من خلال لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وبمشاركة الطلاب والطالبات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الحامعة.

وتأتي الحملة انطلاقًا من دور الأزهر الشريف وجامعته في استشعار المسؤولية المجتمعية والمشاركة الفعّالة في جانب التوعية لكل ما يمس اهتمامات أفراد هذا المجتمع ويحافظ على حياة أفرداه.

وتستهدف الحملة مشاركة الطلاب والطالبات في توعية أفراد المجتمع المحيطين بهم في أماكن تواجدهم وتشجيعهم على اتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في تقوية مناعتهم والحفاظ على حياتهم في مواجهة كل ما يهددها من أمراض وأوبئة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه المبادرة المهمة تمثل اهتماما مباشرا بالاتصال الدائم بواقع الناس ومناقشة قضاياهم المختلفة، كما أنها تدعم استراتيجيات الدولة في الجانب الصحي وفي خططها المتجددة في قضية الوعي، وأنه لا يمكن لمؤسسة أن تعمل بمعزل عن المجتمع الذي تعيش فيه، وأن العمل الجماعي هو السبيل الأقوى لتجاوز المحن والأزمات والتحديات التي نتعرض لها جميعًا.