رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الدراسات الإسلامية واللغات والترجمة والطب

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، لجان امتحانات كليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وكلية اللغات والترجمة.

كما تفقد لجان امتحانات كليات فرع البنات والتي شملت زيارة لجان كليات طب البنات، والعلوم بنات بمدينة نصر .وأوضح بيان المركز الإعلامي بالجامعة حرص -خلال الجولة التفقدية- على التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، من أجل سلامة وصحة الطلاب والطالبات وجميع العاملين والمشاركين في العملية الامتحانية.

وتأكد رئيس الجامعة من وجود أجهزة قياس الحرارة في جميع الكليات التي قام بزيارتها، إضافة لوجود نظام مرن يسمح بدخول وخروج الطلاب والطالبات مع مراعاة التباعد الاجتماعي، بجانب تنظيم لجان الامتحانات بحيث يتم توفير مساحات بينية كبيرة بين الطلاب وبعضهم البعض.وخلال الجولة استمع رئيس الجامعة إلى أبنائه وبناته، حيث أشاد الطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية اللازمة وتوفير الأدوات اللازمة والتعاون والتيسير الذي وجوده من قبل إدارات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، الأمر الذي سهل عليهم أداء الامتحان في جو يسوده الهدوء والاطمئنان.

وخلال الجولة اطمئن رئيس الجامعة على مستوى أسئلة الامتحانات، حيث أكد الطلاب والطالبات على أنها لم تخرج عن المنهج الذي تم شرحه، كما تأكد فضيلته من تواجد أستاذ المادة التي يمتحن فيها الطلاب والطالبات للرد على أي استفسار منهم.وخلال الجولة قام رئيس الجامعة بتوزيع هدايا على الطلاب والطالبات بفرعي البنين والبنات، شملت كمامات "ماسكات" وزجاجات محاليل مطهرة ومطبوعات توعوية للطلاب والطالبات، للحد والوقاية من جائحة أزمة فيروس كورونا.يشار إلى أنه كان في استقبال رئيس الجامعة -خلال الجولة بفرعي البنين والبنات- عمداء ووكلاء الكليات، إضافة إلى أمين مساعد شئون التعليم والطلاب.