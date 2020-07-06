الصين ترفض مجددا اتهامات أمريكية بشأن التستر على تفشي كورونا

رفضت الصين مجددًا، اليوم، اتهامات أمريكية بشأن التستر على تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، داعية الجانب الأمريكي إلى احترام الحقائق ووقف ما وصفته بـ "التلاعب السياسي".

وجاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" اليوم، تعليقا على ما تردد بشأن تحديث منظمة الصحة العالمية "الجدول الزمني للاستجابة لتفشي كورونا الجديد"، وإصدار رئيس فرقة العمل الصينية بمجلس النواب الأمريكي بيانا قال فيه إن منظمة الصحة العالمية اعترفت أخيرا بحقيقة أن الحزب الشيوعي الصيني لم يبلغ منظمة الصحة العالمية نهائيا عن تفشي الوباء".

وقال جيان، "إن الصين بصفتها دولة موقعة على (اللوائح الصحية الدولية) لمنظمة الصحة العالمية، كانت تؤدي دائما واجباتها والتزاماتها بموجب هذه اللوائح بطريقة مفتوحة وشفافة ومسؤولة. وقد أبلغت على الفور منظمة الصحة العالمية والمنظمات الوطنية والإقليمية ذات الصلة ومناطق هونج كونج وماكاو وتايوان الصينية بمعلومات حول الوباء".

وأضاف المتحدث الصيني، "بعض السياسيين الأمريكيين شوهوا الحقائق من أجل تشويه صورة الصين ومنظمة الصحة العالمية وخدمة أغراضهم السياسية الخاصة"، داعيا إياهم إلى احترام الحقائق ووقف ما وصفه بـ "التلاعب السياسي".

وسجلت منطقة منجوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين حالة واحدة مشتبه في إصابتها بالطاعون الدبلي.

وذكرت السلطات الصحية في المنطقة، في بيان، في وقت سابق، اليوم، أن مستشفى الشعب في مدينة "بايانور" بمنجوليا الداخلية أبلغ عن حالة مشتبه في إصابتها بالطاعون الدبلي استقبلها أمس الأول السبت، وأن السلطات المحلية أصدرت تحذيرا من المستوى الثالث للوقاية من الطاعون والسيطرة عليه سيستمر حتى نهاية عام 2020.

وحثت السلطات في المنطقة المواطنين على تعزيز الحماية الذاتية، حيث إن المدينة معرضة لخطر انتقال العدوى بين البشر، مع عدم اصطياد الحيوانات وتناولها ما يمكن أن يتسبب في الإصابة بالطاعون.

ودعت السلطات المواطنين إلى الإبلاغ عن اكتشاف أو العثور على أي حيوانات مريضة أو نافقة والإبلاغ عن حالات مشتبه في إصابتها بالطاعون والمرضى المصابين بالحمى الشديدة لأسباب غير معروفة والمرضى الذين يموتون بشكل مفاجيء.