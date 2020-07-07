توزيع 18 ألف زي أزهري على الأئمة وإجراء اليوم الثاني من التدريب عن بعد

أعلنت وزارة الأوقاف بدء توزيع 18 ألف زي أزهري بالمجان للأئمة القدامى والجدد كمرحلة ثالثة، وأنه تم تحديد 100 إمام فقط للاستلام في كل يوم من الأيام المعلن عنها بالجدول المعلن من الوزارة وذلك بمقرين مختلفين يوميًا (50 إمامًا بكل مقر) مع الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا.

وأوضح بيان الوزارة أنه سيتم التوزيع بكل مقر بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وحرصًا من الوزارة على تفعيل الإجراءات الاحترازية سيتم توزيع الأئمة للحضور بالمقرات على ساعات العمل بمعدل عشرة أئمة في كل ساعة من الساعات الخمس ، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم.

وأجرت وزارة الأوقاف الدورة الأولى للتدريب عن بعد عبر تقنية زووم (zoom) لليوم الثاني على التوالي اليوم الاثنين، وحاضر فيها الدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا الأسبق، بمشاركة 100 إمام من محافظتي القاهرة وأسيوط.

وتركزت المحاضرة على جانب كبير من المناقشات العلمية حول كتاب فقه القواعد الكلية بين المحاضر والمتدربين، ما أوضح مدى التفاعل والاهتمام بموضوعات النقاش.

ويهدف الكتاب إلى بيان أثر فهم قواعد الفقه الكلية في نقل دارسي العلوم الشرعية من دوائر الحفظ والتلقين إلى مناهج الفهم والتفكير، وفتح آفاق التجديد من خلال رفع القداسة عن غير المقدس من الأشخاص والآراء البشرية، وقصر التقديس على الذات الإلهية وعلى كتاب الله (عز وجل) وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم).

كما يهدف إلى بيان أن الأحكام الفقهية الجزئية المستنبطة باجتهاد المجتهدين في قراءة النصوص ليست قرآنا، وأن بعضها قابل للتغير وفق مقتضيات الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.

كما أن الجزئيات لا تكاد تنحصر لكثرة ما يستجد منها، ما يتطلب التعمق في دراسة مفاتيح العلم وأدوات الاجتهاد والفهم من خلال دراسة: علم أصول الفقه، وقواعد الفقه الكلية، وفقه المقاصد، وفقه الأولويات، وفقه الواقع، للتعامل مع كل الجزئيات المستجدة والمستحدثة برؤية عصرية مستنيرة واعية.

ومن جانبه أكد "أبو عاصي" أن وزارة الأوقاف تواكب العصر والتقدم العلمي فتقدم أروع النماذج في قضية التدريب عن بعد حيث تقدم برنامجًا علميًا متميزًا للأئمة والدعاة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، وبذلك تنشر الفكر الوسطي الصحيح على مستوى واحد بين علمائها وأئمتها متمنيًا لجميع الأئمة امتثال هذا البرنامج العلمي الأصيل ونشر الفكر والوعي بين جميع أفراد الشعب.