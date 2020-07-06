"الأوقاف": لم نقرر عودة صلاة الجمعة حتى الآن.. وفتح مسجد الحسين "جزئيا"

قال الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، إنه تقرر فتح مسجد الحسين جزئيًا بداية من يوم الأربعاء المقبل، بناءً على تقرير لجنة مشكلة من الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بالوزارة، والشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات والشيخ خالد خضر رئيس أوقاف القاهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC"، أن هذه اللجنة اطلعت على الإجراءات المتخذة من قبل مديرية أوقاف القاهرة لمنع تكرار الأحداث التي تسببت في غلق المسجد.

وتابع: "تم عمل حرم آمن حفاظا على الناس والمريدين من انتشار العدوى والإصابة بفيروس كورونا، وسيعزل مكان الصلاة عزلًا تامًا عن المقام، كما تم تعقيم المسجد بشكل كامل، وقرر وزير الأوقاف فتح المسجد للصلاة جزئيًا في غرب المسجد".

وأردف: "باقي المساجد الكبرى لم يحدث فيها أي مخالفة أو أي سلبية، ونحن في غرفة عمليات مستمرة لمتابعة المديريات الـ27 عن مدى التزام الناس بضوابط وزارة الأوقاف، ولا توجد مخالفات والالتزام بشكل يومي، وبالنسبة لصلاة الجمعة لم تحدد بعد، حتى نتأكد من التزام الناس بالضوابط التي حددتها الوزارة".